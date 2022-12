Frankreichs Top-Torjäger Kylian Mbappé machte früh deutlich, mit welchem Anspruch die französische Mannschaft zu dieser Partie angetreten war. Polens Torhüter Wojciech Szczesny musste in der Anfangsviertelstunde gleich zweimal gegen Aurelien Tchouaméni (12. Minute) und gegen Ousmane Dembélé (16. Minute) retten, um die frühe Führung des Favoritens zu verhindern. Beide Chance bereitete Mbappé stark vor.

Polen kam aus der Distanz in Person von Topstar Robert Lewandowski erstmals gefährlich zu einer Chance. Aus rund 23 Metern setzte er einen Schuss nur knapp am Tor der Franzosen vorbei (21.). Dieser erste Torschuss brachte Polen Mut. Der Außenseiter wurde besser und näherte sich immer wieder dem gegnerischen Tor. Große Torchancen blieben aber Mangelware.

In der 38. Minute hätte Polen dann aber in Führung gehen müssen. In derselben Aktion rettete gleich zweimal Keeper Hugo Lloris vor der Torlinie und einmal Raphael Varane auf der Linie. Frankreichs Glück wurde zu Polens Pech. Kurz vor dem Pausenpfiff bediente wieder Mbappé Olivier Giroud im Strafraum. Der Knipser netzte ohne Probleme zum 1:0 ein.

Der zweite Durchhang brauchte lange, um Schwung zu bekommen. In der 74. Minute stellte dann Mbappé selbst alle Segel auf Sieg. Vom Strafraumeck aus versenkte er den Ball im unteren Eck zum 2:0. Polen gab sich dem Schicksal geschlagen und musste durch Mbappé noch einen weiteren schönen Treffer hinnehmen (90+1.).

Einen verdienten Ehrentreffer schaffte Polen durch Lewandowski der per Elfmeter im zweiten Versuch auf 3:1 verkürzte. Frankreich steht damit im Viertelfinale und wartet nun auf seinen Gegner. Dieser wird aus der Partie zwischen England und dem Senegal ermittelt.

Stimmen zum Spiel:

Tweet zum Spiel:

Während des ersten Durchgangs stellte der Schiedsrichter fest, dass Frankreichs Rechtsverteidiger Jules Koundé eine goldene Kette um den Hals trug. Nach knapp 40 Minuten wurde das Spiel kurzzeitig unterbrochen, damit ein Teambetreuer ihm diese abnehmen konnte. Eine seltene Szene im Profisport.

Das fiel auf: Die Niederlage war das Beste

Polen hat das Spiel verdient verloren. Trotzdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mannschaft rund um Topstar Robert Lewandowski heute ihr bestes WM-Spiel in Katar machte. Zwischenzeitlich pressten die Polen den Favoriten früh und aggressiv. In den Umschaltaktionen konnten sie mehrfach Frankreich auf den falschen Fuß erwischen. Nur am Endprodukt scheiterte man konstant. Dreht man an diesen Schrauben, ist sicherlich auch noch mehr für die polnische Auswahl möglich.

Die Zahl: 52

Olivier Giroud ist durch seinen Treffer zum 1:0 der neue Rekordtorjäger der französischen Nationalmannschaft. Bisher hatte Thierry Henry den Titel alleine für sich gepachtet. Beide Stürmer stehen nun bei 52 Länderspiel-Toren.

Spieler im Fokus: Kylian Mbappé - der Erbe von Messi und Ronaldo

