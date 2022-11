"Es ist eine Abmachung mit dem Personal, dass alles, was verschwitzt ist, auf dem Boden liegen bleibt. Egal, ob es dein Trikot ist oder das deines Rivalen. Das Trikot gehörte mir, ich habe es mit Leo getauscht. Canelo weiß nicht, was eine Umkleidekabine ist. Die ganze Sache ist bescheuert", sagte Guardado am Tag vor dem dritten Gruppenspiel der Mexikaner gegen Saudi-Arabien.

Er kenne Messi aus vielen Spielen gegeneinander sehr gut. "Er ist ein feiner Kerl", sagte Guardado.

Messi war nach dem Spiel der Argentinier gegen Mexiko von Boxstar Saúl "Canelo" Álvarez scharf attackiert worden . Der hatte dem Argentinier vorgeworfen, ein mexikanisches Trikot absichtlich mit den Füßen getreten zu haben.

Daraufhin war Messi bereits Landsmann Sergio Agüero zur Seite gesprungen . Nach Guardado bemängelte auch Ex-Welt- und Europameister Cesc Fabregas Álvarez' Unwissen über die Regeln der Kabine.

Fabregas pflichtet Guardado bei

"Du kennst weder die Person, noch weißt du, wie eine Umkleidekabine funktioniert oder was nach einem Spiel passiert. Alle Shirts, auch die, die wir selbst tragen, landen auf dem Boden und werden anschließend gewaschen. Und noch mehr, wenn man einen wichtigen Sieg feiert", schrieb der Spanier auf Twitter.

Derweil hatte Guardado für seine Landsleute noch eine positive Nachricht im Gepäck. Entgegen der Prognosen kann der Kapitän gegen Saudi-Arabien spielen.

"Ich habe einen heftigen Schlag abbekommen, aber ich werde auflaufen", sagte Guardado.

