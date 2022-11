Von der kritischen Berichterstattung rund um die WM bekomme auch ter Stegen einiges mit.

"Wir wissen ja auch um die schwierige Situation in Katar, was Menschen hier teilweise Schlimmes widerfährt", sagte der Torhüter vom FC Barcelona: "Wir wollen ganz andere Werte vermitteln. Vieles stößt uns negativ auf."

Dennoch müsse man sich kurz vor den Spielen auch auf das Sportliche konzentrieren.

Ter Stegen ist in der Torhüter-Hierarchie die klare Nummer zwei hinter Kapitän Manuel Neuer und vor Kevin Trapp. Die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft am Mittwochnachmittag (14:00 Uhr im Liveticker ) in ihrem Auftaktspiel auf Japan.