"Die FIFA hat sehr deutlich gemacht, dass sie sportliche Sanktionen verhängen wird, wenn unsere Kapitäne die Binden auf dem Spielfeld tragen. Wir sind sehr frustriert über die Entscheidung der FIFA, die wir für beispiellos halten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Verbände.

Neben Deutschland hatten auch England, Wales, Belgien, Dänemark, die Niederlande und die Schweiz geplant, die vielfarbige Kapitänsbinde mit einem Herz zu tragen.

Der Weltverband machte am Montag in einer Mitteilung unmissverständlich klar, dass der "Spielführer jeder Mannschaft die von der FIFA zur Verfügung gestellte Armbinde tragen muss".

Gianni Infantino betonte noch einmal, dass alle WM-Gäste in Katar sicher seien. "Ich habe mit der höchsten Führung des Landes über dieses Thema gesprochen", sagte der FIFA-Präsident: "Sie hat bestätigt, und ich kann bestätigen, dass jeder willkommen ist. Wenn jemand das Gegenteil behauptet, dann ist das nicht die Meinung des Landes und schon gar nicht die Meinung der FIFA."

"Wir erleben einen beispiellosen Vorgang in der WM-Geschichte. Die von der FIFA herbeigeführte Konfrontation werden wir nicht auf dem Rücken von Manuel Neuer austragen", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einer Stellungnahme.

Geldstrafen hätte man in Kauf genommen

Mögliche Geldstrafen, so war im Vorfeld immer wieder zu hören, wären für das Tragen der Binde in Kauf genommen worden. Als Nationalverbände könne man die Spieler aber "nicht in eine Situation bringen, in der sie mit sportlichen Sanktionen einschließlich Verwarnungen rechnen müssen", argumentieren die Verbände. Man habe die Kapitäne daher gebeten, auf das Tragen der Binde während WM-Spielen zu verzichten.

Noch am Samstag hatte DFB-Kapitän Neuer auf einer Pressekonferenz bekräftigt, die Kapitänsbinde als Statement für Diversität tragen zu wollen. "Die Rückendeckung vom DFB haben wir. Dementsprechend haben wir auch keine Angst", sagte Deutschlands Nummer eins mit Blick auf drohende Sanktionen seitens des Weltverbandes.

"Die Power, die diese One-Love-Binde hat, haben auch andere Nationen bei uns im Westen von Europa mitgetragen. Ich finde es gut, dass wir nicht die einzigen sind, sondern dass wir zusammen ein Statement setzen können", führte Neuer aus.

