Rund 15 Spieler machen demnach den festen Teil des Kaders aus. Dazu kommen Spieler, die als Ergänzungen mitreisen könnten. Dabei soll auch Götze in den Überlegungen von Flick eine Rolle spielen.

Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund und des FC Bayern wird demnach vom Team des Bundestrainers beobachtet. Was Flick und seine Co-Trainer dabei zu sehen bekommen, dürfte sie freuen.

Denn seit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven im Oktober 2020 knüpft Götze vermehrt an frühere Leistungen an. In dieser Saison stand der 63-malige Nationalspieler bereits in 45 Spielen auf dem Platz.

Dabei erzielte er elf Tore und bereitete zehn Treffer vor. In seinen bisherigen DFB-Spielen schoss Götze 17 Tore, sein unbestritten wichtigstes im WM-Finale 2014, als er den Siegtreffer zum 1:0 gegen Argentinien erzielte.

Deutschland trifft bei der WM auf Spanien

Ob der 29-Jährige dann tatsächlich im endgültigen WM-Kader einen Platz erhält, werden die kommenden Monate und seine bis dahin erbrachten Leistungen zeigen.

Klar ist unterdessen schon einmal, auf welche Gegner die DFB-Elf in Katar treffen wird. Bei der WM-Auslosung am vergangenen Freitag wurde dem deutschen Team Spanien, Japan und Costa Rica/Neuseeland zugeteilt . Die beiden letztgenannten Nationen spielen erst im Juni in einem entscheidenden Play-off-Spiel um den WM-Platz.

