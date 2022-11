Nur mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien konnte Mexiko noch die Chance auf ein Weiterkommen wahren. Entsprechend früh suchte man die Offensive. Den Traumstart verwehrte aber Saudi-Arabiens Torhüter Mohammed Al-Owais, der gegen Alexis Vega im Eins-gegen-Eins stark reagierte (3. Spielminute).

Auch im weiteren Spielverlauf hatte Mexiko die besseren Chancen im ersten Durchgang. Kurz vor dem Pausenpfiff verpasste es dann aber Saudi-Arabien durch einen Kopfball von Ali Al-Hasan in Führung zu gehen (45+6.)

Nach dem Seitenwechsel drückte Mexiko deutlich auf das Gaspedal. Henry Martin nutze eine Hacken-Verlängerung nach einer Ecke und schob aus kurzer Distanz den Ball zur Führung ein (47.). Kurze Zeit später legte Luis Chavez nach. Mit einem traumhaften Freistoß aus rund 25 Metern brachte er Mexiko auf Achtelfinale-Kurs (52.).

Saudi-Arabien war seit dem zweiten Treffer der Mexikaner vollkommen abgemeldet. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis die Mexikaner hier das wichtige dritte Tor erzielen konnten. Doch das dritte Tor blieb aus. Zwei Abseitstreffer blieben die einzigen "Erfolgsmeldungen". Am Ende musste man sogar noch einen Konter, den Salem Al-Dawsari abschloss, schlucken (90+5.).

Aufgrund des Ergebnisses zwischen Argentinien und Polen (2:0) reicht der Sieg der Mexikaner nicht aus. Damit scheiden beiden Mannschaften nach der Gruppenphase aus.

Stimmen zum Spiel:

Tweet zum Spiel:

Mit seinem Freistoßtreffer zum 2:0 hatte Luis Chavez Mexiko mit einem Bein ins Achtelfinale gebracht. Noch zwei weitere Mal prüfte er den gegnerischen Torhüter mit gefährlichen Freistößen. Dabei hatte der Mittelfeldspieler aber weniger Glück. Die guten Versuche fanden nicht den Weg ins Tor. Ein Sinnbild für die vielen guten Chancen der Mexikaner.

Das fiel auf: Hektik kostet Weiterkommen

Ohne Frage präsentierte sich Mexiko gegen Saudi-Arabien deutlich besser als in den beiden Partien zuvor. Das Weiterkommen hätte man sich verdient. Doch man muss auch kritisch festhalten, dass die Mexikaner viele Angriffe, gegen die doch defensiv extrem fahrigen Saudis, mangelhaft und oft zu überhastet abgeschlossen haben. Frühere Tore wären mit mehr Ruhe drin gewesen.

Die Zahl: 23

Am Ende fehlt den Mexikaner ein Treffer für das Weiterkommen in der Gruppe. 23-mal schoss man auf das Tor von Saudi-Arabien. Im ersten Durchgang zwölfmal, in der zweiten Halbzeit elfmal. Ein dritter Treffer wäre absolut möglich gewesen. Zudem teilt man sich nun bei diesem Turnier den geteilten Rekord für die meisten Torschüsse.

