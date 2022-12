Der Superstar der Seleção zog beim trostlosen 0:1 (0:0) im letzten Gruppenspiel gegen Kamerun schon alle Blicke auf sich.

Vor dem Spiel in der Kabine, beim Warmmachen an der Seitenlinie, nach dem Abpfiff mittendrin - der 30-Jährige, der wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk bereits das 1:0 gegen die Schweiz verpasst hatte, kommt seinem WM-Comeback näher.

Ad

Doch bis zum Achtelfinale am Montag (20:00 Uhr im Liveticker ) gegen Südkorea wird es ein Wettlauf gegen die Zeit.

WM Messi bricht Bann im 1000. Pflichtspiel und zieht an Maradona vorbei VOR 5 STUNDEN

"Ich hoffe, dass er dann ins Team zurückkehrt", sagte Stürmer Richarlison, der wie fast die gesamte Stammformation gegen Kamerun pausierte, "alle haben in den letzten beiden Spiele gesehen, wie sehr er uns fehlt."

Teamarzt bleibt vorsichtig bei Neymar

Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar gab sich betont vorsichtig. Neymar habe "noch nicht mit dem Ball trainiert", sagte der Mediziner, "das werden wir morgen probieren. Dann wissen wir besser, wie es aussieht."

Die ersten Versuche sahen zumindest flüssig aus, wie ein Video des Verbandes CBF vom Samstag nahelegte. Neymar machte sich mit den Kollegen warm, ließ den Ball tanzen, feuerte ein paar Torschüsse ab. Augenscheinlich ohne Schmerzen. Das gibt einer ganzen Fußballnation Hoffnung.

Denn obwohl Brasilien zum elften Mal in Folge als Gruppensieger in die zweite Turnierphase einzog, war bei der ersten WM-Niederlage gegen ein Team aus Afrika offensichtlich: Die Seleção ist ohne Neymar in eine Torflaute geschlittert, die sie lange nicht mehr erlebt hatte.

Brasilien: Schwächste Torausbeute seit 44 Jahren

Trotz 54 Schüssen, davon 16 aufs Tor, standen nach der Vorrunde nur drei Treffer zu Buche - die schlechteste Ausbeute seit der WM 1978. In der ersten Halbzeit hat Brasilien inzwischen seit fünf WM-Spielen nicht mehr getroffen.

Ab jetzt kann sich der Topfavorit ein Versagen nicht mehr erlauben. "Eine WM gibt dir keine zweite Chance. Dieses Mal haben wir eine bekommen, weil wir die ersten beiden Spiele gewonnen hatten", sagte Nationaltrainer Tite: "Wir werden jetzt 24 Stunden an der Niederlage knabbern, dann beginnt die Vorbereitung auf das nächste Spiel."

Nicht nur Neymar fraglich bei Brasilien

Dabei ist nicht nur offen, ob Neymar spielen kann. Auch Abwehrspieler Alex Sandro (Oberschenkelverletzung) ist fraglich, bei Rechtsverteidiger Danilo (Knöchel) sieht es dagegen besser aus. Zusätzlich erlitten am Freitagabend Alex Telles und Gabriel Jesus Knieverletzungen, beide fallen für den Rest des WM-Turniers aus.

Der erste Sieg nach neun WM-Spielen ohne Erfolg nutzte Kamerun allerdings nichts mehr. Das Team um den Münchner Bundesliga-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting schied dennoch aus. "Wir haben das Spiel gewonnen, aber sind enttäuscht", sagte Trainer Rigobert Song: "Wir haben realisiert, dass wir es besser hätten machen können in diesem Turnier. Wir haben ein junges Team, und das wird stärker und stärker werden."

(SID)

Das könnte Dich ebenfalls interessieren:Messi-Tor ebnet Argentinien Weg ins Viertelfinale

DFB-Boss nimmt Flick und Bierhoff nach WM-Aus in die Pflicht

WM Wettlauf gegen die Zeit: Brasiliens Offensive lechzt nach Neymar VOR 15 STUNDEN