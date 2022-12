Die als klarer Favorit ins Duell gestarteten Argentinier taten sich gegen aufmerksam verteidigende Australier enorm schwer und ließen in der Anfangsphase jegliches Tempo mit Ball vermissen. Bis auf einen missratenen Distanzschuss von Papu Gómez (17.) kam von der Albiceleste lange nichts - und dann kam Messi.

Im Anschluss an einen Freistoß von der rechten Seite fiel Argentiniens Superstar der Ball nach einer eigentlich missratenen Ballannahme von Innenverteidiger Nicolás Otamendi perfekt vor die Füße. Messi ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf mit einem präzisen Flachschuss in die lange Ecke (35.).

Auch nach der Pause fanden offensivschwache Australier keine Mittel mit Ball am Fuß und schenkten Argentinien nach knapp einer Stunde den zweiten Treffer. Keeper Matt Ryan wurde vom aggressiv anlaufenden Rodrigo de Paul unter Druck gesetzt und legte sich die Kugel zu weit vor. Julian Álvarez spritzte dazwischen und schob die Kugel aus sieben Metern flach zum 2:0 ins leere Tor (57.).

Australien steckte trotz einer offensiv lange harmlosen Vorstellung niemals auf und kam aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Der kurz zuvor eingewechselte Craig Goodwin hielt aus 22 Metern einfach mal drauf, Enzo Fernández fälschte unhaltbar zum Anschlusstreffer ab (77.).

Nur vier Minuten später hätte sich Australiens Aziz Behich fast unsterblich gemacht: Nach einem sensationellen Solo kam der Linksverteidiger aus sechs Metern zum Abschluss, wurde mit einer Monstergrätsche von Lisandro Martínez aber in letzter Sekunde noch zur Ecke geblockt (81.).

In den letzten Sekunden des Spiels hatten die Socceroos tatsächlich noch die große Chance zum Ausgleich. Keeper Emiliano Martínez bewahrte sein Team mit einer Weltklasseparade gegen Garang Kuol vor der Verlängerung (90.+7) und sicherte den Argentiniern den Viertelfinaleinzug.

Der Tweet zum Spiel:

Mit seinem Treffer zum 1:0 hat Lionel Messi Diego Maradona als Argentinier mit den meisten WM-Toren (9) und WM-Spielen (23) abgelöst.

Das fiel auf: Argentinisches Heimspiel in Katar

Wer nicht gewusst hätte, dass die Fußball-WM in Katar stattfindet, hätte bei einem Blick auf die Ränge auch von einer WM in Argentinien ausgehen können. Die 45.000 Plätze im Ahmad Bin Ali Stadium waren in ein einziges Meer aus blau und weiß getaucht, australische Trikots waren eine Seltenheit.

Einzig hinter einem Tor sorgte ein kleiner in Gelb gekleideter Block für farbliche Abwechslung auf den Rängen. Mit lautstarken Gesängen unterstützten die Fans der Albiceleste ihre Mannschaft frenetisch und erweckten so den Eindruck eines argentinischen Heimspiels.

Die Statistik: 1000

In seinem 1000. Pflichtspiel als Profi erzielte Lionel Messi sein 789. Tor und traf zum ersten Mal in der K.o.-Phase einer Weltmeisterschaft.

