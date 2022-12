"Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler", sagte van Gaal dem TV-Sender "NOS" und kam dann zu einem interessanten Schluss: "Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance."

Der Plan, der van Gaals in den Niederlanden kritisierter Idee vom Effizienz-Fußball folgt, ist so einfach wie genial.

Messi den Spaß, also den Ball, rauben, bevor die Oranjes Konterwelle auf das argentinische Tor zurollt - so könnte die Elftal am Freitag (20:00 Uhr im Liveticker ) vor über 80.000 Zuschauern im Finalstadion von Lusail zu "La Pulgas" Kryptonit werden.

Die Einzelheiten seiner Anti-Messi-Methode wollte van Gaal am Donnerstag aber nicht erklären. "Wir werden das nicht veröffentlichen", sagte er: "Das wäre ziemlich dumm."

Messi adelt van Gaal als "brillanten Trainer"

Messi konnte jedoch schon erahnen, was ihn erwarten wird. "Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM", gab er im Interview mit der Sportzeitung "Olé" zu. Die Niederländer verfügten über eine "großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer", so der Ausnahmespieler. "Hart" werde das Spiel um den Einzug ins Halbfinale, wo Brasilien oder Kroatien warten würden.

Hart war es für Messi, der bei immerhin drei Turniertoren steht, bereits die gesamte WM über. Bei seiner fünften Weltmeisterschaft, seinem "Ultimo Baile", schwankt der 35-Jährige auf der Jagd nach dem für seine Karriere so wichtigen WM-Pokal bedenklich zwischen Spaziergänger und Star-Geiger.

Ist Messi abgemeldet, wie bei der 1:2-Schmach gegen Saudi-Arabien, wirkt sich dies auf die gesamte Mannschaft aus. Fängt er plötzlich an zu zaubern, wie im Achtelfinale gegen Australien (2:1), laufen auch alle anderen ein bisschen schneller.

Van Gaal: "Haben eine Rechnung zu begleichen"

Sollte Messi am Freitag nach seinem 24. Spiel tatsächlich für immer von der WM-Bühne verschwinden, wäre diesem Viertelfinale bestimmt ein Platz unter den ganz großen Klassikern sicher. Irgendwo zwischen dem argentinischen WM-Triumph 1978 vor den Augen der Junta-Regierung, dem magischen Tor von Oranje-Ikone Dennis Bergkamp 1998 - und einer persönlichen Niederlage van Gaals vor acht Jahren, für die der Coach nun Wiedergutmachung leisten will.

Bis heute verfolgt van Gaal die Erinnerung an das WM-Halbfinale 2014 von Sao Paulo, als die Finalträume gegen Messi und Co. erst im Elfmeterschießen geplatzt waren. "Wir haben eine Rechnung zu begleichen", so der 71-Jährige, der damals darauf verzichtet hatte, seinen Elfmeter-Killer Tim Krul zu bringen, wie er es sonst gerne getan hatte: "Ich schaue nicht gern zurück. Ich dachte damals, wir würden gewinnen, habe sogar entsprechend gewechselt."

Ein solcher Fauxpas unterläuft einem Louis van Gaal nicht zweimal.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Niederlande

Noppert - J. Timber, van Dijk, Aké - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

Trainer: van Gaal

Argentinien

E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - de Paul, E. Fernandez, Mac Allister - di Maria, Messi - Alvarez

Trainer: Scaloni

(SID)

