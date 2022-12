Zu Beginn fanden die Argentinier besser ins Spiel und setzten Oranje immer wieder durch hohes und aggressives Pressing im Aufbauspiel unter Druck. Schlussmann Andries Noppert wurde dies beinahe zum Verhängnis, als er Julián Álvarez das Leder fast in die Füße spielte aber noch glimpflich davon kam (8.). Zuvor hatte es Rodrigo de Paul aus der zweiten Reihe versucht, sein Schuss blieb aber an einem Gegenspieler hängen (5.).

Die Elftal trat offensiv erstmals nach einer knappen Viertelstunde in Erscheinung, Daley Blind kam an Denzel Dumfries´ Chip-Ball aber nicht mehr heran (16.). Auch die Versuche von Messi (22.) und Steven Bergwijn (24.) führten nicht zum Erfolg und verpassten ihr Ziel deutlich.

Der argentinische Superstar sollte jedoch knappe zehn Minuten nach seinem verunglückten Distanzschuss die Szene des ersten Durchgangs liefern: Der siebenmalige Weltfußballer schüttelte Nathan Aké mit einer schnellen Körpertäuschung ab, machte ein paar Meter und steckte im richtigen Moment herausragend per „No-Look-Pass“ zu Nahuel Molina durch, der die Kugel an Noppert vorbei ins linke Eck zur 1:0-Führung für Argentinien schob (35.). Der Vorlagengeber prüfte Noppert wenig später noch einmal aus der Drehung (40.). Mit 1:0 ging es in die Halbzeit.

Wie schon zu Beginn tasteten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel erstmal ab. Die Argentinier überließen der Elftal phasenweise das Spielgerät und konzentrierten sich auf eine kompakte Defensive. Die Niederländer ließen den Ball laufen, konnten aber keinen Druck erzeugen. So war es abermals Messi, der mit einem Dribbling einen Freistoß in aussichtsreicher Position provozierte. Der Gefoulte trat selber verfehlte das obere rechte Toreck aber hauchdünn (63.)

Genau zehn Minuten nach dieser Torchance netzte der Superstar dann selbst. Acuna wurde von Dumfries links im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht, Antonio Lahoz zeigte folgerichtig auf den Punkt. Messi trat an und entschied sich für die rechte Ecke, während Noppert in der Mitte stehen blieb – 2:0 (73.).

Die Partie schien entschieden, doch es sollte eine historische und hitzige Schlussphase anbrechen. Eine Kombination der van Gaal-Joker Steven Berghuis und Wout Weghorst brachte den Anschluss für die Oranje. Der Ex-Wolfsburger Weghorst köpfte die Flanke seines Mannschaftskollegen wuchtig ins Netz und verkürzte sieben Minuten vor Ende (83.).

Die viel zu passiven Argentinier gerieten nun ordentlich unter Druck: Nach Kopfballablage von Luuk de Jong traf Berghuis wuchtig das Außennetz (85.). Berghuis war es auch, der in der zehnminütigen Nachspielzeit einen Freistoß aus 17 Metern in die Mauer jagte (90.+3). Damit aber noch nicht genug: Nach ungestümem Einsteigen des eingewechselten Germán Pezzella entschied Lahoz noch einmal auf Freistoß für Oranje in aussichtsreicher Position, während die argentinischen Fans schon feierten (90.+9).

Der ebenfalls eingewechselte Teun Koopmeiners nahm sich des Standards an und passte flach auf Weghorst, anstatt es selbst zu versuchen. Die Argentinier waren überrascht und schalteten nicht schnell genug – im Gegensatz zu Weghorst, der Martinez tunnelte und zum späten aber verdienten 2:2-Ausgleich traf (90.+11).

In der Verlängerung merkte man beiden Teams die intensiven 90 Minuten an, dennoch hatten die Argentinier kurz vor Schluss mehrmals die Entscheidung auf dem Fuß. Virgil van Dijk rettete gegen Lautaro Martinez (114.), ein abgefälschter Ball von Enzo Fernandez landete auf dem Tordach (115.), Pezzella verfehlte per Kopf (116.), Noppert rettete gegen Angel di Marias direkte Ecke(120.) und Fernandez verzweifelte am Pfosten (120.+1).

Im Elfmeterschießen behielten die Südamerikaner aber dann doch die Oberhand: Weil Martinez die Strafstöße von van Dijk und Berghuis parierte, ging die Albiceleste schlussendlich mit 4:3 i.E. als Sieger vom Feld.

Die Stimmen:

Lionel Messi (Argentinien): „Es war ein unglaubliches Spiel. Wir haben sehr gelitten. Wir dachten zwischenzeitlich schon, wir wären durch. Den späten Ausgleich hatten wir nicht erwartet. Wir waren aktiv und in den richtigen Augenblicken da. Wir haben eine unglaubliche Lust, diese Meisterschaft zu gewinnen und sind nach diesem Sieg überglücklich. Die Niederlande waren stark, wir hätten am Ende der regulären Spielzeit einfach nicht nachlassen dürfen. Gott sei Dank hat es im Elfmeterschießen dann noch geklappt. Jetzt geht es gegen Kroatien, einen sehr harten Gegner. Brasilien schlägt nicht jeder.“

Virgil van Dijk (Niederlande): „Wir sind natürlich enttäuscht, auch wenn wir stark zurückgekommen sind. Wir haben gemacht was wir konnten. Teilweise hatten wir eine bessere Spielkontrolle. Es war ein sehr hitziges Spiel, aber die Dinge geschehen nun mal, wenn die Gefühle hochkommen.“

Der Tweet zum Spiel:

Der Ex-Wolfsburger Weghorst kam in der 78. Minute in die Partie, erzielte binnen 23 Minuten zwei Treffer gegen Argentinien und schoss sein Team auf diese Weise in die Verlängerung. Eine tolle Aufholjagd der Oranje, die schlussendlich aber nicht belohnt wurde.

Das fiel auf: van Gaals Wechsel machen es spannend

Mit 71 Jahren ist Louis van Gaal der älteste Coach bei der diesjährigen WM – diese Erfahrung merkte man dem Trainer der Elftal durch gezielte Wechsel an, welche die Elftal zurück ins Spiel bringen sollten. Besondere Relevanz hatten dabei die Einwechselungen von Berghuis (46. / für Bergwijn) und Weghorst (78. / für Depay). Eine Co-Produktion der Joker führte zum 2:1-Anschlusstreffer. Weghorst erzielte zudem auch das zweite Tor der Elftal, nachdem der ebenfalls frische Koopmeiners den Torschützen mit einem Geniestreich beim Freistoß in Szene gesetzt hatte. Beim Elfmeterschießen verließen Berghuis allerdings die Nerven – er vergab vom Punkt.

Die Statistik: 6 / 16

Lionel Messi will im Alter von 35 Jahren seine letzte Chance auf den WM-Titel mit Argentinien wahren und spielt das wohl beste Turnier seines Lebens. Die Vorlage zum 1:0 und sein Treffer zum 2:0 waren bereits Messis Scorerpunkte fünf und sechs (vier Tore, zwei Assists).

Insgesamt zückte Lahoz in den 120 Minuten 16 Mal die Gelbe Karte. Diverse Fouls, Unsportlichkeiten und Rudelbildungen führten immer wieder zu hitzigen Auseinandersetzungen. Einen Platzverweis gab es allerdings nicht.

