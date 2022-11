Die Giftpfeile fliegen munter hin und her. Mal wieder. Natürlich. Wenn der Iran am Dienstag auf den "Großen Satan" USA trifft, nutzen die Scharfmacher auf beiden Seiten das politisch aufgeladene Duell für ihre Zwecke, bis hin zur Forderung nach einem kurzfristigen WM-Rauswurf der USA. Dabei wollen Trainer und Spieler beider Teams doch nur eines - das Achtelfinale erreichen.

So einfach ist es aber nicht - die Nebengeräusche werden lauter, je näher der Anstoß (20:00 Uhr im Liveticker) rückt. Die jüngste Eskalation: Der US-Verband entfernte in der iranischen Flagge das Symbol , das das Wort "Allah" (Gott) darstellt und benutzte diese Version 24 Stunden lang in den Sozialen Netzwerken.