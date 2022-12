Brasilien war als großer Titelfavorit zur WM in Katar angereist. Nach zum Teil herausragenden Auftritten wie etwa im Achtelfinale gegen Südkorea (4:1) schieden Richarlison und seine Teamkollegen jedoch vorzeitig aus.

Im Viertelfinale verlor die Seleção gegen Kroatien im Elfmeterschießen (2:4 n.E.).

Der Traum vom sechsten WM-Titel für Brasilien platzte damit für Neymar und Co. erneut.

Richarlison nahm erstmals in seiner Karriere an einer Weltmeisterschaft teil. Das Tattoo soll den 25-Jährigen womöglich weiter an sein großes Ziel und seine Herkunft erinnern. Etwas ungewöhnlich ist es aber dennoch.

