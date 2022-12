Das United-Trainingslager der Nicht-WM-Fahrer in Spanien vergangene Woche verpasste der Youngster ebenfalls. Seit einiger Zeit befindet sich Sancho stattdessen in den Niederlanden zu einem persönlichen Training.

Mit von ten Hag empfohlenen Coaches bereitet sich der junge Engländer auf dem Vereinsgelände des Amateurklubs OJC Rosmalen auf die zweite Hälfte der Saison vor.

Ten Hag meinte weiter über die aktuelle Situation Sanchos: "Manchmal gibt es Probleme mit der Fitness und Psyche. Wir hatten einen Leistungsabfall und manchmal weiß man nicht, warum oder was die Ursache dafür ist."

Man versuche den 22-Jährigen, der seit seinem Wechsel zu ManUnited nicht an seine vorherigen Leistungen anknüpfen kann, "wieder dorthin zu bringen. Es ist eine Kombination aus Körper und Psyche", erklärte der Trainer der Red Devils.

Sancho erlebte nicht nur im Verein einige schwierige Monate. Auch in der Nationalmannschaft verlor der junge Engländer seinen Kaderplatz und wurde von Gareth Southgate nicht für die WM in Katar nominiert. Der ehemalige Dortmunder, 2021 für 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester gewechselt, schaltete daraufhin seine Social-Media-Accounts ab. Angeblich will sich Sancho dadurch komplett auf seine Familie und die zweite Saisonhälfte konzentrieren, heißt es.

