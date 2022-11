Für Stürmerstar Lewandowski ist es nach Russland 2018 die zweite Teilnahme an einer WM-Endrunde.

In der Gruppe C treffen die Polen auf Mexiko (22. November), Saudi-Arabien (26.) und Argentinien (30.).

Ad

Polen musste in der Qualifikation den Umweg über die Playoffs gehen. In der Gruppe I belegten Lewandowski und Co. hinter England den zweiten Rang.

WM FIFA verbietet Dänemark Training in Menschenrechts-Shirts VOR EINER STUNDE

In den Playoffs profitierte die Mannschaft von der Disqualifikation Russlands. Im Finale schlug Polen schließlich Schweden 2:0 und zog in die WM-Endrunde ein.

WM 2022: Der WM-Kader von Polen

Tor: Wojciech Szczesny (Juventus Turin), Lukasz Skorupski (FC Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia Calcio)

Abwehr: Robert Gumny (FC Augsburg), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Jan Bednarek (Aston Villa), Mateusz Wieteska (Clermont Foot), Kamil Glik (Benevento Calcio), Bartosz Bereszynski (Sampdoria Genua), Artur Jedrejczyk (Legia Warschau), Matty Cash (Aston Villa)

Mittelfeld: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Kamil Grosicki (Pogon Stettin), Szymon Zurkowski (AC Florenz), Michal Skoras (Lech Posen), Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg), Sebastian Szymanski (Feyenoord Rotterdam), Piotr Zielinski (SSC Neapel), Przemyslaw Frankowski (RC Lens), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymanski (AEK Athen)

Angriff: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turin), Karol Swiderski (Charlotte FC), Krzysztof Piatek (US Salernitana)

Das könnte Dich auch interessieren: Deutschlands WM-Kader: Wie Flick das Leistungsprinzip umgeht

(SID)

WM als Belohnung: Flick lobt Moukoko und Füllkrug

WM Deutschlands WM-Kader: Wie Flick das Leistungsprinzip umgeht VOR 2 STUNDEN