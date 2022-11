Dies habe man "mit Hilfe der Connected Ball Technology", hochentwickelten Bewegungssensoren im Ball, bestätigen können, so Adidas weiter.

"Es konnte keine externe Kraft auf den Ball gemessen werden, wie das Fehlen eines 'Herzschlags' in unseren Messungen und in der beigefügten Grafik zeigt. Der 500Hz IMU-Sensor im Inneren des Balls ermöglicht uns eine sehr genaue Analyse", hieß es in der Erklärung.

Durch die moderne Technologie sollen auch die Videoschiedsrichter bei Abseitsentscheidungen unterstützt werden.

Es werden dabei bei jeder Berührung Daten mit einer Rate von 500 Messungen pro Sekunde aufgezeichnet. Bereits der Weltverband hatte Ronaldos insgesamt neuntes "Tor" bei einer Weltmeisterschaft Teamkollege Fernandes zugesprochen , da in keinem TV-Bild eine Berührung durch den Superstar eindeutig zu erkennen war.

Somit steht Ronaldo weiter ebenso wie Portugal-Legende Eusebio bei acht WM-Treffern. Dank des schon sicheren Achtelfinaleinzugs der portugiesischen Nationalmannschaft hat der 37-Jährige aber noch mindestens zwei weitere Spiele, um diesen Rekord zu brechen.

Fernandes erzielte zudem in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte per Handelfmeter das zweite Tor gegen Uruguay.

