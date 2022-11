Nach Argentinies 2:0-Sieg gegen Mexiko am zweiten Gruppenspieltag der WM in Katar tauchten in den sozialen Medien Videoclips aus der Kabine der Albiceleste auf, die ausgelassen feiernde Spieler und Verantwortliche zeigten.

Eines dieser Videos zeigte Lionel Messi, der erst bester Laune mitsang, sich dann aber setzte, um sich seiner Schuhe zu entledigen. Dabei streifte er mit seinem Schuh das beim Trikottausch erhaltene Jersey des Mexikaners Andres Guardado, welches anschließend wenige Zentimeter über den Boden rutschte.

Ein Vorfall, der den mexikanischen Saúl "Canelo" Álvarez auf den Plan rief. "Er sollte zu Gott beten, dass ich ihn nicht finde", lautete die Botschaft des Supermittelgewichtsboxers , der in der Aktion des Weltstars einen Affront gegen sein Land gesehen haben wollte.

"Habt ihr gesehen, wie Messi den Boden mit unserem Trikot, unserer Flagge aufgewischt hat?", polterte er und kritisierte den fehlenden Respekt für sein Land.

Canelo entschuldigt sich für "unangebrachte Kommentare"

Inzwischen hat sich Canelo aber wieder beruhigt und eingesehen, dass er mit seiner Prügel-Androhung ein wenig über das Ziel hinausgeschossen ist.

"In den letzten Tagen habe ich mich von der Leidenschaft und Liebe, die ich für mein Land empfinde, mitreißen lassen und unangebrachte Kommentare abgegeben, für die ich mich bei Messi und den Menschen in Argentinien entschuldigen möchte", postete der 32-Jährige und fügte hinzu: "Jeden Tag lernen wir etwas Neues und dieses Mal war ich an der Reihe."

