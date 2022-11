Fernandes, Ronaldos Klubkollege bei Manchester United, traf schon nach neun Minuten für die klar überlegenen Gastgeber. Noch in der ersten Hälfte verwandelte er zudem einen Handelfmeter (35.). Goncalo Ramos (82.) und Joao Mario (84.) legten später nach. Zwischenzeitlich verschoss der frühere Kölner Emmanuel Dennis einen Foulelfmeter für Nigeria (81.).

Borussia Dortmunds Raphael Guerreiro wurde bei den Portugiesen zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Für Nigeria, das sich nicht für die WM qualifiziert hat, stand Kevin Akpoguma von der TSG Hoffenheim in der Startelf.

Ronaldo hatte zuletzt abseits des Platzes für Aufmerksamkeit gesorgt, in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" rechnete er öffentlich mit United ab. Die in England fehlende Spielzeit bekam er nun zunächst auch bei der Nationalmannschaft nicht, schon im Training am Mittwoch bremste ihn sein Magen aus.

Portugal startet am kommenden Donnerstag (24. November) gegen Ghana in die WM. In der Gruppe H werden Ronaldo und Co. zudem von Südkorea und Uruguay gefordert.

Fati und Gavi treffen bei Spanien-Sieg

Auch Deutschlands Gruppengegner Spanien hat eine souveräne Generalprobe für die Fußball-WM abgegeben und konnte sich dabei auf seine Jungstars verlassen. Der Weltmeister von 2010 gewann am Donnerstag in Amman recht glanzlos gegen Jordanien mit 3:1 (1:0), Ansu Fati (13.), Gavi (56.) und Nico Williams (84.) erzielten die Tore. Fati (20) und Gavi (18) spielen für den FC Barcelona, Williams (20) läuft in La Liga für Athletic Bilbao auf.

Hamza Al-Dardoor (90.+2) traf in der Nachspielzeit für die Gastgeber. Spaniens Trainer Luis Enrique hatte noch nicht seine erste Elf auf den Rasen geschickt, er wolle einigen Akteuren Spielpraxis verschaffen, sagte er vor der Begegnung. Dani Olmo von RB Leipzig, einziger Bundesliga-Profi im spanischen Aufgebot, wurde in der 58. Minute eingewechselt.

Linksverteidiger Jose Gaya hatte zudem am Mittwoch eine leichte Knöchelverletzung erlitten und den Test gegen Jordanien verpasst. Er könnte auch zum WM-Auftakt noch fehlen, wenn Spanien am Mittwoch auf Costa Rica trifft. Am 27. November (20:00 Uhr) kommt es in Gruppe E zum Duell mit Deutschland, es folgt die Partie gegen Japan am 1. Dezember.

Ziyech trifft bei Marokko-Sieg aus der eigenen Hälfte

Auch dank eines Treffers aus der eigenen Hälfte hat Marokko seine Generalprobe vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Walid Regragui gewann am Donnerstag in Schardscha 3:0 (2:0) gegen Georgien. Dabei überraschte Hakim Ziyech vom FC Chelsea den georgischen Torwart Giorgi Mamardaschwili mit einem sehenswerten Schuss aus der eigenen Hälfte zum zwischenzeitlichen 2:0 (29.).

Youssef En-Nesyri (6.) hatte den WM-Teilnehmer zuvor in Führung gebracht, Sofiane Boufal (72.) sorgte im zweiten Durchgang vom Elfmeterpunkt für die Entscheidung. Bundesligaprofi Noussair Mazraoui von Rekordmeister Bayern München wurde zum Start der zweiten Halbzeit für den ehemaligen Dortmunder Achraf Hakimi eingewechselt.

Marokko trifft zum Auftakt am kommenden Mittwoch (11.00 Uhr/ARD und MagentaTV) auf Vizeweltmeister Kroatien. Weitere Gegner in der Gruppe F sind Belgien (27. November) und Kanada (1. Dezember).

(SID)

