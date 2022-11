Am Sonntag, 20. November startet in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Eröffnungsspiel.

Um 17:00 Uhr eröffnet Gastgeber Katar die WM 2022 im Al-Bayt Stadium zu Al-Khor gegen Ecuador um den Leverkusener Piero Hincapié.

Für die Südamerikaner ist es die vierte WM-Teilnahme nach den Turnieren in Südkorea und Japan, Deutschland und Brasilien.

Katar und Ecuador bekommen es in ihrer Gruppe A zudem mit Senegal und den Niederlanden zu tun.

WM 2022: Eröffnungsspiel Katar - Ecuador live im TV

Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador wird live im Free-TV beim "ZDF" übertragen.

WM 2022: Eröffnungsspiel Katar - Ecuador live im Stream

Das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft zwischen Katar und Ecuador wird live im Stream bei "MagentaTV" übertragen. Zudem bietet das "ZDF" zu seiner Fernsehübertragung einen Stream in der "ZDF Mediathek" an.

WM 2022: Eröffnungsspiel Katar - Ecuador live im Ticker

Eurosport.de begleitet die Begegnung zwischen Katar und Ecuador live im Ticker. Zudem lest Ihr hier alle Informationen, News und Analysen zur WM 2022 in Katar.

WM 2022 live: Orsato pfeift Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat sich nicht für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Mit Daniele Orsato ist im Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador dennoch ein Italiener dabei. Der 46 Jahre alte Referee leitet das erste Spiel der 22. Fußball-Weltmeisterschaft am Sonntag im im Al-Bayt Stadium zu Al-Khor. Für Orsato ist es die WM-Premiere, vor vier Jahren bei der Weltmeisterschaft in Russland war er zumindest als Videoassistent am Start. 2020 leitete er das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Paris Saint-Germain.

