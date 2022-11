Zudem gab es weitere schwere Vorwürfe des 37-Jährigen. Der englische Verein habe etwa die Krankheit seiner neugeborenen Tochter nicht ernst genommen.

Im April war der Zwillingsbruder bei der Geburt verstorben. Das junge Mädchen hatte kurz darauf laut Ronaldo auch gesundheitliche Probleme.

Aktuell befindet sich der Superstar mit der portugiesischen Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die WM in Katar. Am 24. November tritt Portugal zum Auftakt gegen Ghana an (17:00 Uhr im Liveticker ). Die weiteren Gegner in Gruppe H heißen Südkorea und Uruguay.