Direkt zu Beginn machten die Südkoreaner klar, dass sie dieses Spiel in die Hand nehmen wollten. Besonders In-beom Hwang und Jae-sung Lee wirbelten durch das Zentrum und gaben das Tempo für ihre Mitspieler vor. Schon früh versuchte es das südkoreanische Team aber auch schon mit weiten Diagonalbällen. So näherten sie sich dem Tor zwar an, konnten sie aber nicht nutzen. Uruguays Defensive war zur Stelle. Insgesamt wirkte La Celeste aber eher schläfrig.

An konkreten und vielversprechenden Chancen mangelte es dem Spiel aber. Ausgerechnet Uruguay hatte sie dann – etwas aus dem Nichts fast. José Maria Giménez gab den Ball in die Spitze zu Fede Valverde an der Strafraumkante. Der setzte den Schuss aber neben das Tor (20.). Direkt im Anschluss gab es dann auch die nächste Möglichkeit für Darwin Núñez (22.) - er sprang aber an der Hereingabe von Facundo Pellistri vorbei.

Ad

Die starke Phase der Uruguayer hielt aber nicht lang, da kamen schon wieder die Südkoreaner mit ihrem Mix aus zügigen Kombinationen und weiten Diagonalbällen ins Spiel. So zum Beispiel mit Heung-min Son, der aufgrund eines Augenhöhlenbruchs mit einer speziellen Maske spielte. Der Stürmer von Tottenham Hotspur tanzte sich links neben dem Sechzehnmeterraum wunderschön durch Martín Cáceres und Diego Godín durch und zog dann vom linken Sechzehnereck ab (26.). Sein Schuss kam aber nicht durch den Rest der uruguayischen Defensive.

WM WM heute live: Wer überträgt Portugal - Ghana? VOR 21 STUNDEN

Das Spiel wurde insgesamt abwechslungsreicher, wobei Südkorea immer noch mehr Anteile hatte. Vor allem Sang-Ho Na auf dem rechten Flügel wirbelte in der Offensive. Es war dann aber Ui-Jo Hwang, der die bis dahin größte Chance zur Führung hatte. Etwa sieben Meter kam er völlig frei vor dem Tor zum Schuss – hatte aber eine zu starke Rückenlage, der Ball ging also übers Tor (34.). Zehn Minuten später hatten die besser ins Spiel gekommenen Uruguayer ihre größte Möglichkeit: Nach einer Ecke von rechts setzte Darwin Núñez den Ball per Kopf an den Pfosten. Erst nach dem zweiten Versuch konnte Südkorea klären.

Die zweite Halbzeit begann zunächst mit etwas mehr Anteilen für La Celeste. Südkorea versuchte, sich zurückzunehmen und aus der Position heraus zu stören. Das gelang teilweise auch, wurde aber nicht so recht gefährlich. Die Druckphasen wechselten immer wieder, um die Stundenmarke herum war es beispielsweise Südkoreas Phase, zehn Minuten später drängten die Uruguayer eher auf das 1:0. Besonders mit Edinson Cavanis Einwechslung kam in die bislang müde uruguayer Offensive etwas mehr Wind.

In den letzten Spielminuten gewann das Spiel noch einmal an Ansehnlichkeit: Valverde traf aus gut zwanzig Metern den Pfosten, nur knapp unter dem linken Lattenkreuz (90.). Im direkten Gegenzug unterlief Sergio Rochet im Tor Uruguays ein eklatanter Fehler, sein Abstoß landete in Heung-min Sons Füßen. Dessen Abschluss ging aber knapp am rechten Pfosten vorbei. So endete ein durchaus ansehnliches Spiel ohne Tore.

Die Stimmen zum Spiel:

Heung-min Son (Kapitän Südkorea) "Natürlich ist es schwierig, gegen Uruguay zu gewinnen. Man kann sagen, dass wir heute nicht so gut unsere Chancen genutzt haben. Aber ich glaube, beide Teams sind froh, die Punkte zu teilen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Die Fans waren super! Ich habe gedacht, wir hätten zuhause gespielt. Ich bedanke mich für die unglaubliche Unterstützung."

Diego Godín (Kapitän Uruguay): "Am Anfang war es sehr anstrgengend, ins Spiel zu kommen. Wir hatten keine klare Aktion, wir haben gebraucht, das Spiel anzunehmen. Die Koreaner haben uns wenig Platz gelassen, der lange Ball war dann das Mittel. Am Ende hat es nicht gereicht. Wichtig ist, wenn man nicht gewinnt, nicht zu verlieren."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf:

Wie sehr Edinson Cavanis Einwechslung das Spiel der Uruguayer belebte. In der 64. Minute betrat er den Platz für Luis Suárez. Bis dahin waren die Uruguayer eher träge aufgetreten, die wenigen Möglichkeiten, die sie hatten, waren nicht besonders gefährlich. Cavanis Ballgewinne, Pässe und Positionierung machte einen Unterschied. Schon fünf Minuten nach der Einwechslung gelang die erste gefährlichere Möglichkeit nach Steckpass Fede Valverde. Ihn schien Cavanis Präsenz auch noch einmal zu beflügeln.

Die Statistik: 28:29

Es war ein Spiel der erfahreneren Generation. Die Startelf Uruguays war im Schnitt 28 Jahre alt, die der Südkoreaner sogar 29. Das Alter merkte man wenn dann aber den Südamerikanern an, so träge, wie sie sich in Teilen präsentierten gegen agile Südkoreaner.

Spieler im Fokus: Jamal Musiala - der Zauberer von der Isar

WM-Qualifikation CONMEBOL Uruguay und Ecuador lösen WM-Ticket - Brasilien schlägt Chile UPDATE 25/03/2022 UM 08:12 UHR