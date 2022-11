Die USA übernahmen bei ihrer elften WM-Teilnahme gegen die erstmals seit 1958 wieder qualifizierten Waliser von Beginn an die Spielkontrolle und verbuchten nach zehn Minuten die erste Doppelchance. Wales-Verteidiger Joe Roden brachte Keeper Wayne Hennessey mit einem Kopfball aufs eigene Tor zunächst in arge Nöte, nur Sekunden später setzte der Ex-Bremer Josh Sargent seinen Kopfball nach Flanke von Christian Pulisic knapp neben das Tor (10.).

Die USA hielten den Druck gegen offensiv harmlose Waliser aber stetig hoch und belohnten sich knapp zehn Minuten vor Pause mit der verdienten Führung. Pulisic enteilte den Wales-Mittelfeldspielern mit einem schnellen Antritt und steckte perfekt in den Strafraum für den einlaufenden Timothy Weah durch. Der Rechtsaußen ließ sich nicht lange bitten und vollendete mit dem ersten Kontakt per Außenrist zum 1:0 (36.).

Ad

Nach einer offensiven Nicht-Leistung in Durchgang eins kamen die Waliser mit mehr Engagement aus der Pause, blieben im letzten Drittel bis auf vereinzelte Flanken aber lange weitgehend ideenlos.

WM Was passiert da? Die Geschichte hinter Wales' komischem Teamfoto VOR 43 MINUTEN

So mussten zwei Standardsituation nach etwas mehr als einer Stunde für die ersten gefährlichen Abschlüsse herhalten. Erst lenkte US-Keeper Matt Turner einen Davies-Flugkopfball reaktionsschnell über die Latte (64.), bei der folgenden Ecke setzte Kieffer Moore seinen Kopfball aus sechs Metern knapp über den Querbalken (65.).

Schließlich war es der lange blass gebliebene Gareth Bale, der seiner Nationalmannschaft zumindest noch einen Punkt sicherte. Der Waliser Kapitän nahm zunächst einen ungestümen Kontakt von Walker Zimmerman im Strafraum dankend an, den fälligen Strafstoß verwandelte der 33-Jährige dann wuchtig zum 1:1-Endstand (82.).

Die Stimmen:

Rob Page (Trainer Wales): "Wieder einmal dreht sich alles um Bale. Er hat uns noch nie hängen lassen."

Gareth Bale (Wales): "Besser konnte es am Ende kaum laufen. Wir haben gekämpft wie die Löwen und werden in den nächsten Spielen wieder alles geben."

Gregg Berhalter (Trainer USA): "Auf der Leistung in der ersten Halbzeit können wir aufbauen. Nach der Pause sind wir aber etwas zu passiv geworden und haben Wales zurück ins Spiel gebracht."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Bale erst abgemeldet, dann entscheidend

Superstar Gareth Bale war offensiv bis in die Schlussphase hinein kein Faktor für seine Mannschaft und verbuchte bis in die Schlussphase hinein weder einen Torschuss noch eine Torschussvorlage.

In der 80. Minute schlug dann aber die Stunde des 33-Jährigen, der sein Geld mittlerweile in der MLS bei LA Galaxy verdient. Erst nahm Bale mit all seiner Erfahrung einen leichten Kontakt des Gegenspielers an und holte den Elfmeter raus. Anschließend zeigte der Angreifer bei der Ausführung starke Nerven und rettete Wales mit aller Entschlossenheit einen Punkt zum WM-Auftakt.

Die Statistik: 25,3 Jahre

Mit im Schnitt 25,3 Jahren stellten die USA die jüngste Startelf bei der noch jungen WM. Da die US-Boys aber auch insgesamt den jüngsten Kader bei der Endrunde besitzen, könnte diese Marke noch eine Weile bestehen bleiben.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Regenbogen-Protest live im TV: ZDF-Kommentatorin setzt Zeichen

Bierhoff erklärt Rückzug des DFB bei "One-Love"-Debatte

MLS Verrückter MLS-Cup-Sieg: Bierdusche für Bale UPDATE 06/11/2022 UM 15:52 UHR