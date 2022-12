Der Schock am Zuckerhut war groß, als Neymar gleich im ersten WM-Spiel gegen Serbien in der 79. Minute mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden lag - und kurz darauf ausgewechselt wurde.

Im Anschluss wurde beim technisch versierten Angreifer eine Verstauchung diagnostiziert. Brasilianische und englische Medien meldeten kurz darauf, dass es sich sogar um eine schwerwiegendere Verletzung handeln könnte - und gar ein Ausfall für das restliche Turnier drohe.

Am Sonntag hatte Nationaltrainer Tite bereits vorsichtig Entwarnung gegeben. Zurecht, wie sich nun herausstellt: Im Achtelfinale gegen Südkorea ( 20:00 Uhr im Liveticker ) rückt der 30-Jährige nach zwei Spielen Pause gleich in die Startelf.

Verletzungsbedingt fehlen den Brasilianern neben Angreifer Gabriel Jesus mit Alex Sandro und Alex Telles beide Linksverteidiger. Dafür hilft der eigentliche Rechtsverteidiger Danilo auf der linken Seite aus.

