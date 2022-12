Der 36-Jährige erzielte in seinem 117. Länderspiel 52. Tor für Frankreich und verdrängte Thierry Henry auf den zweiten Platz. Der Weltmeister von 1998 war in 123 Länderspielen auf 51 Tore gekommen.

Für Giroud war es schon der dritte Treffer in Katar, beim 4:1 gegen Australien zum Auftakt war ihm ein Doppelpack gelungen. Auf den weiteren Plätzen folgen Antoine Griezmann (42 Tore), Michel Platini (41) und Karim Benzema (37).

Auch Torhüter Hugo Lloris geht in die Annalen ein. Der Kapitän absolvierte der Torhüter von Tottenham Hotspur am Sonntag in Doha sein 142. Länderspiel und zog dadurch mit dem früheren Weltmeister Lilian Thuram gleich.

Lloris hatte sein Debüt im Trikot der Equipe Tricolore im Jahr 2008 gefeiert. Vor vier Jahren holte er mit Frankreich den WM-Titel, bei der Heim-EM 2016 hatte er den Triumph im Finale gegen Portugal verpasst.

Mit Giroud (117) und Antonie Griezmann (114) stehen zwei weitere Spieler des aktuellen WM-Kaders im 100er-Klub der Franzosen.

