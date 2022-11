Fußball

WM 2022 in Katar: Deutschland und Costa Rica im Vergleich - Chefs, Stars, Youngster der Nationalmannschaften

Im Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica kommt es zum Kampf um das Achtelfinale der WM in Katar. Costa Ricas Superstar Keylor Navas will die Ticos zum zweiten Mal ins Achtelfinale einer WM führen. Die deutsche Offensive um Musiala, Müller und Co. wird alles tun, um dies zu verhindern. Wer im DFB-Team gegen wen bestehen muss, zeigen wir euch im großen SID-Teamvergleich.

