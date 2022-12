Fußball

WM 2022: Matthias Sammer bietet dem DFB Hilfe an, braucht "bestimmte Positionen" aber nicht mehr

Matthias Sammer bietet dem DFB bei "MagentaTV" seine Hilfe nach der verkorksten WM in Katar an. "Ich bin glücklich in meinem Leben. Aber ich wäre noch glücklicher, wenn der Fußball wieder in bessere Bahnen gelenkt wäre", sagte der Europameister von 1996. Er sei immer bereit, zu helfen, denn das sei sein Leben. Gewisse Positionen, wie etwa die eines Sportdirektors, brauche er aber nicht mehr.

