Als prominente aktuelle Beispiele nannte Kruse Mario Götze oder Niclas Füllkrug.

Beide würden in ihren Vereinen schon die ganze Saison starke Leistungen bringen, beim DFB hätten sie bisher aber noch nicht die großen Rollen gespielt.

In der Nationalmannschaft gehe es jedoch nicht um Form und aktuelle Leistungsfähigkeit, "sondern eher um die Vita, die du in der Nationalmannschaft hast", so Kruse.

Vor allem Füllkrug müsse laut Kruse gegen Costa Rica in der Startformation stehen. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", fragte der Ex-Wolfsburger mit Blick auf den gefeierten Helden, der gegen Spanien das erlösende 1:1 erzielt hatte.

