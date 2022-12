Fußball

WM 2022: Nationalmannschaft ist zurück in Deutschland - Stimmung bei Thomas Müller "eher medium"

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem Aus bei der Fußball-WM 2022 in Katar wieder zurück in Deutschland. Am Freitagabend landete das DFB-Team am Münchner Flughafen.

00:00:52, vor 14 Minuten