Kanté ist einer der weltbesten defensiven Mittelfeldspieler, bekannt für seine Laufstärke und viele Balleroberungen. Er war eine der wichtigsten Stützen der Franzosen auf dem Weg zum WM-Titel 2018.

"Dass er nicht dabei sein wird, ist eine enorme Schwächung. Seine Energie und seine Erfahrung werden uns fehlen", sagte Trainer Didier Deschamps über den 53-maligen Nationalspieler (zwei Tore).

"Es macht mich traurig. Er ist enttäuscht. Er hat seit zwei Jahren mit körperlichen Problemen zu kämpfen und die Rehabilitation wird über die WM hinausgehen", so Deschamps weiter.

Nicht nur aus sportlicher Sicht sei das Fehlen von Kanté schlimm, führt Deschamps aus: "Menschlich geht sein Einfluss zudem über seine fussballerischen Qualitäten hinaus. Er ist so ein liebenswerter kleiner Mann, der immer ein Lachen auf den Lippen hat und in jedem Team, in dem er gespielt hat, eine zentrale Rolle eingenommen hat."

Bei der WM trifft Frankreich in der Gruppe D auf Australien, Dänemark und Tunesien. Am 9. November will Deschamps seinen Kader benennen.

(mit SID)

