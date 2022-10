Während der Spiele werden in den Stadien jedoch nur alkoholfreie Getränke verkauft. Nur Fans mit Tickets erhalten drei Stunden vor dem Spiel sowie eine Stunde nach Abpfiff alkoholhaltiges Bier, berichtete "Reuters".

Zudem soll nach 18:30 Uhr Ortszeit auf dem Fanfest in Doha Bier ausgeschenkt werden.

Al Khater betonte zudem mit Blick auf die LGBTQ+-Gemeinschaft: "Jeder ist hier willkommen und jeder wird sich sicher fühlen, wenn er nach Katar kommt." Homosexuelle Paare könnten zudem in der Öffentlichkeit Händchen halten, ohne dafür belangt zu werden, erklärte der Geschäftsführer.

Dennoch meinte Al Khater an die ausländischen Fußball-Fans gerichtet: "Wir bitten die Leute nur, unsere Kultur zu respektieren. So lange niemand etwas tut, das andere Menschen verletzt, so lange niemand öffentliches Eigentum beschädigt, so lange man sich auf eine Art verhält, die nicht verletzend ist, so lange ist jeder willkommen und muss sich keine Sorgen machen."

