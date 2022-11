Fußball

WM 2022 - Spanien-Torhüter Unai Simón spricht über Mega-Patzer gegen Kroatien: "Feld soll mich verschlucken"

Unai Simón ist Spaniens Nummer eins bei der Weltmeisterschaft in Katar. Vor dem Turnier sprach der Schlussmann von Athletic Bilbao exklusiv mit Eurosport und dem Olympic Channel für die Serie "World at their Feet" über seine Jugend und seinen Aufstieg. Zudem erinnert er sich an seinen schlimmste Fehler im Dress der Furia Roja.

00:05:40, vor einer Stunde