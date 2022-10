"Nach dem Spiel war ich sehr, sehr müde", ergänzte der 19-Jährige: "Du bist irgendwann auch mental nicht mehr mit geschärften Sinnen dabei wie im vorherigen Spiel."

Zuletzt hatte besonders das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern (2:2) angestrengt. In einem solchen Match, "das körperlich und mental viel Kraft gekostet hat", sei es daher schwierig sich zu erholen.

Pausieren will Bellingham aber auch nicht, wie er betonte: "Es ist nicht meine Art zu sagen, dass ich aussetzen will. Ich will der Mannschaft helfen. Ich fühle mich sonst nutzlos."

Die bisherigen 1260 Einsatzminuten in dieser Saison gingen aber auch am Youngster nicht spurlos vorbei. Und die kommenden Monate werden nicht weniger anstrengend, steht doch ab Mitte November die Weltmeisterschaft in Katar an.

Bellingham: Auch bei Three Lions kaum Pausen

Dort werden weitere Einsätze mit der englischen Nationalmannschaft folgen. Bellingham fand daher eine deutliche Bezeichnung für die aktuelle Spielzeit: "Es ist eine Freak-Saison."

Auch bei den Three Lions stand der BVB-Star in den vergangenen beiden Nations-League-Spielen im September jeweils über 90 Minuten auf dem Platz.

Nur im Juni hatte Coach Gareth Southgate Bellingham einige Pausen gegönnt. Gegen Italien (0:0) saß der Youngster tatsächlich komplett auf der Bank, gegen Deutschland (1:1) und Ungarn (0:4) stand er immerhin nicht über die volle Distanz auf dem Platz.

