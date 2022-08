Smith hatte im Juli die British Open in St. Andrews gewonnen. Ebenfalls neu in der LIV-Serie gehen Marc Leishman (Australien), Joaquin Niemann (Chile), Harold Varner III, Cameron Tringale (beide USA) und Anirban Lahiri (Indien) an den Start.

Zu den prominentesten Topspielern der LIV gehören Dustin Johnson, Phil Mickelson und Bryson DeChambeau.

Gewechselt ist auch der zweimalige deutsche Major-Champion Martin Kaymer (Mettmann).

(SID)

