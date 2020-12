"Ich habe stabil gespielt und keine Fehler gemacht, das war der Schlüssel", sagte Kaymer, für den es das zweite Turnier im Jumeirah Golf Estates. In der Vorwoche war er bei der Dubai Championship 37. geworden. 65 Spieler nehmen an dem mit acht Millionen Dollar dotierten Turnier teil. Kaymer hatte im Quali-Ranking Position 27 belegt. Der 36-Jährige ist in Dubai der einzige deutsche Golfprofi.