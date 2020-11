Ein Traum werde wahr, versicherte der 36-Jährige. Schon in der Kindheit, die er nur gut hundert Kilometer von Augusta entfernt in Columbia/South Carolina verbrachte, habe er "immer davon geträumt, das Masters zu gewinnen".

"Da ich hier in der Nähe aufgewachsen bin, war es das Turnier, das ich am meisten gewinnen wollte", sagte "DJ".

In Augusta ließ sich der Vorjahreszweite auch nicht von einer Coronainfektion stoppen. Nach seiner Genesung war er erst vor einer Woche wieder auf die Tour zurückgekehrt - elf Tage hatte Johnson zuvor in Isolation in einem Hotel in Las Vegas verbracht. "Ein Glück, dass ich meine gute Form halten konnte", sagte er.