Golf

Mallorca Golf Open: Yannik Paul gewinnt die Mallorca Open - Die besten Schläge aus Spanien

Yannik Paul gewann am Sonntag die Mallorca Open nach einer dramatischen Schlussrunde, am Ende reichten 269 Schläge denkbar knapp für den Triumph in Spanien. Die Highlights im Video.

00:02:16, vor 2 Stunden