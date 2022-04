Mit dem Masters in Augusta findet das erste Major-Turnier 2022 statt. Vom 7. bis 10. April wird es rund um das Amen Corner ernst.

Einziger deutscher Teilnehmer ist Bernhard Langer, der das Masters zweimal gewinnen konnte. Martin Kaymer hat sich nicht qualifiziert.

10/11/2020 AM 22:11

Hier gibt es alle Informationen zum Masters 2022 mit dem berüchtigten Amen Corner.

Sky überträgt das Masters vom 7. bis 10. April live im TV auf Sky Sport 1. Übertragungsbeginn von Donnerstag bis Samstag ist um 21:00 Uhr MEZ. Sonntag geht es um 20:00 Uhr los.

Sky überträgt das Masters in Augusta auch im Livestream für Kunden auf "SkyGo" und "SkyTicket". Das berüchtigte Amen Corner gibt es kostenlos bei "Skysport.de".

Bei Eurosport.de bekommt Ihr alle News und Ergebnisse vom Masters in Augusta. Hier verpasst Ihr nichts, was sich in Georgia tut.