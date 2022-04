Golf

Masters: Tiger Woods zieht Zwischenbilanz nach zwei Runden - "Habe weiter Fortschritte gemacht"

Tiger Woods schlägt sich bei seinem Comeback am 86. US Masters in Augusta auch in der zweiten Runde ausgezeichnet. Der 46-jährige Superstar belegt den 19. Platz unter 89 klassierten Spielern.

00:00:56, vor einem Tag