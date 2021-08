Golf

Olympia 2021 - Golf: Maha Haddioui mit erstem hole in one bei Olympischen Spielen

Maha Haddioui gelang in Tokio das erste "hole in one" in einem olympischen Golfturnier der Frauen. Für diejenigen, die sich im Golfsport nicht so gut auskennen: Die Marokkanerin hat den Ball mit nur einem Schlag eingelocht.

00:01:08, vor einer Stunde