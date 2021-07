Golf

Olympia 2021: Thomas Pieters mit einem Eagle beim Auftakt des Olympischen Golf-Turniers in Tokio

Der Belgier Thomas Pieters hat am ersten Tag des Olympischen Golfturniers in Tokio gleich für ein Highlight gesorgt. Bei dem Par 4 an Loch 11 traf er beim zweiten Schlag direkt ins Loch. Pieters schloss den Tag mit einer 65er-Runde mit sechs unter ab.

00:00:57, vor 2 Stunden