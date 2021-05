Publiziert 29/05/2021 Am 09:01 GMT | Update 29/05/2021 Am 09:02 GMT

"Es ist schön, endlich wieder in Deutschland abzuschlagen. Und sensationell ist natürlich, dass nun sogar Zuschauer vor Ort dabei sein können", sagte Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer, der erstmals seit zwei Jahren wieder in der Heimat vom 5. bis zum 7. Juni an den Abschlag geht.

Kaymer will den Auftritt genießen. "Ich freue mich sehr auf die Stimmung und die Atmosphäre. Darauf mussten die Fans lange verzichten – und wir Golfer auch", sagte der 36-Jährige, der seit seinem US-Open-Triumph im Juni 2014 auf einen Toursieg wartet, "auch wenn die Gesundheit aller Beteiligten zurecht immer im Vordergrund stand, bin ich sehr glücklich, dass nun die Zeit für die Rückkehr gekommen ist."

Die Terminverschiebung hat keine Auswirkungen auf das hochklassige Spielerfeld. Dieses wird angeführt von Titelverteidiger Paul Casey und Abraham Ancer aus Mexiko, die beide aktuell in der Top 20 der Weltrangliste zu finden sind, sowie den Major-Champions Martin Kaymer und Henrik Stenson aus Schweden.

(SID)

