Porsche European Open: Die Highlights vom Samstag - Tageszusammenfassung

Am Samstag fiel der Startschuss für die Porsche European Open in Hamburg. Während der deutsche Top-Golfer Martin Kaymer einen durchwachsenen Start erwischte und mit einer 73 bereits fünf Schläge hinter dem führenden Belgier Thomas Detry (68) liegt, befindet sich Marcel Schneider mit einer 70-er Runde in Schlagdistanz. Die Tageszusammenfassung der ersten 18 Löcher im Video.

00:48:27, vor einem Tag