Der europäische Kapitän Padraig Harrington erklärte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass er und der US-Kapitän Steve Stricker sich darauf geeinigt hätten, dass es zusätzlich zu einem Umschlag für Verletzte auch einen "COVID-Umschlag" geben wird. Dieser würde zum Einsatz kommen, falls ein Spieler aufgrund einer Coronavirus-Erkrankung für ein entscheidendes Einzelspiel am Sonntag ausfallen sollte.

Harrington erklärte, dass es allerdings noch nicht geklärt sei, was passieren würde, wenn es einen Covid-Ausbruch bei einer Reihe von Spieler geben würde. "Aber für einen Spieler ist es ziemlich klar geregelt", so der Ire.

Harrington und Stricker werden vor den zwölf Einzelspielen am Sonntag in Whistling Straits die Namen von drei ihrer Spieler in einen Umschlag stecken.

Sollte bei einem Team ein Golfer aufgrund einer Coronavirus-Infektion ausfallen, würde das andere Team den besten Spieler aus der COVID-Umschlagliste streichen, um die Matches wieder auszugleichen. Der Punkt würde halbiert werden.

Harrington will keine spontanen Entscheidungen treffen

Sobald der Wettbewerb am Freitag begonnen hat, können beide Teams keine Ersatzspieler mehr nominieren. Das Umschlagkontingent ist nur für die Einzelspiele erforderlich, die den Abschluss der dreitägigen Veranstaltung bilden. Bei den vier Foursomes und Fourballs am Freitag und Samstag treten jeweils nur acht Spieler für eine der beiden Mannschaften an. Sollte also jemand durch Krankheit oder Verletzung ausfallen, würde der Mannschaftskapitän einen seiner verbleibenden Golfer als Ersatzspieler auswählen.

Harrington gab zu, dass er wahrscheinlich keine spontanen Entscheidungen für diese Spiele treffen werde. "Einige Leute spielen im Training gut, andere spielen im Training nicht gut", erklärte der Kapitän und fügte hinzu: "Man kann nicht nach drei Jahren einen Spieler auswählen und erwarten, dass die Trainingsrunden bestimmen, wie es am Freitag weitergeht. Also nein, ich glaube nicht daran, dass man Leute nach ein paar entspannten Trainingstagen beurteilen kann."

Der Golf-Zweikampf zwischen Europa und den USA findet normalweise alle zwei Jahre statt. Die Ausgabe von 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.

