Auf dem Papier gelten bei dem Duell, das von Freitag bis Sonntag ausgetragen wird, die USA als Favorit.

Dennoch hat Europa realistische Aussichten, seinen Titel von 2018 zu verteidigen. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl, weil wir ein sehr ausgeglichenes Team haben", sagte Kaymer: "Europa hat eine gute Chance. Aber in Amerika zu gewinnen, wird schwierig."

In seiner neuen Rolle will Kaymer, der in diesem Jahr nicht als Spieler dabei ist, die zwölf europäischen Spieler um den Weltranglistenersten Jon Rahm (Spanien) unterstützen: "Ich werde versuchen, meine positiven Energie und meine positiven Erfahrungen auf das Team zu übertragen", sagte Kaymer.

(SID)

