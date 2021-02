Es sei "ein großes Glück, dass Mr. Woods dies lebend überstanden hat", sagte Deputy Carlos Gonzalez, der als erster Beamter am Unfallort nahe Los Angeles eingetroffen war. Nach einer stundenlangen Notoperation im Harbor-UCLA Medical Center sei Woods nun wach, ansprechbar und erhole sich in seinem Krankenhauszimmer , hieß es in einer Erklärung auf seinem Twitter-Account. Chefarzt Anish Mahajan erklärte, dass die Frakturen mit Schrauben stabilisiert worden seien.

Für Woods ist es der nächste schwerwiegende Rückschlag in einer bewegten Karriere. Im Jahr 2009, als er mit seinem Auto in einen Baum vor seiner Luxusvilla gekracht war, begann das Denkmal des einst so verehrten Superstars zu bröckeln. Private Fehltritte traten ans Licht, Affären mit Frauen, die letztlich seine Ehe zerstörten. Der zweifache Vater stürzte im freien Fall. Der Tiefpunkt: 2017 fand ihn eine Polizeistreife schlafend im Wagen am Straßenrand vor, vollgepumpt mit einem Medikamenten-Cocktail.