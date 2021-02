Laut seines Agenten Mark Steinberg erlitt Woods "multiple" Beinverletzungen. "Er befindet sich derzeit in der Chirurgie", teilte Steinberg in einer Stellungnahme an US-Medien mit: "Wir danken Ihnen für die Wahrung der Privatsphäre und Ihre Unterstützung." Ein Pressesprecher des Los Angeles County nannte die Verletzungen "moderat bis ernsthaft".