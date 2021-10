Die veröffentlichten Bilder sind die ersten des US-Amerikaners ohne Krücken seit dem Unfall. Viele Fans reagierten begeistert auf die Nachricht von Woods' Rückkehr auf den Golfplatz: "Einfach nur glücklich, Tiger wieder auf den Beinen zu sehen. Wunderbar, seinen Sohn spielen zu sehen. Aufgepasst, es wird eines Tages ein Junior-Tiger auf der Pirsch sein", schrieb ein User.

Derzeit befindet sich Woods (45) in der Reha, monatelang litt er unter den Folgen des Unfalls. "Ich habe wegen meiner vergangenen Verletzungen schon viel über Rehas gelernt, aber diese hier war schmerzhafter als alles, was ich bisher erlebt habe", hatte er im April dem "Golf Digest" gesagt.

Es war sein erstes Interview nach dem selbstverschuldeten Crash. Woods war mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, als er mit seinem Geländewagen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Golf Erstes Bild nach Unfall: Woods zeigt sich der Öffentlichkeit 24/04/2021 AM 07:40

In einer komplizierten Operation wurden "erhebliche orthopädische Verletzungen" an seinem rechten Unterschenkel und Knöchel behandelt. Dazu gehörte das Einsetzen eines Stabes in Woods' Schienbein und die Verwendung einer Kombination von Schrauben und Stiften, um seinen Fuß und Knöchel zu stabilisieren. An eine Fortsetzung seiner professionellen Golfkarriere verschwendete Woods damals keinen Gedanken. "Mein erstes Ziel ist es, wieder selbstständig laufen zu können", sagte er im April.

(SID)

