"Das sind die Geschichten, von denen man schon als Kind träumt. Es geht nicht besser", schwärmte er nach seinem Erfolg auf dem Par-70-Kurs im Country Club vor den Toren Bostons.

Für den Engländer war es der erste Sieg auf der PGA-Tour überhaupt.

Seinen Erfolg sicherte er sich mit einer tollen Aktion am letzten Loch, als er aus dem Bunker aufs Grün spielte. "Das war einer der besten Schläge, die mir je gelungen sind - und das in so einem Moment", sagte Fitzpatrick glücklich.

Die beiden deutschen Starter Yannick Paul (Viernheim) und Marcel Schneider (Pleidelsheim) waren ebenso am Cut gescheitert wie der sechsmalige Major-Gewinner Phil Mickelson (USA).

