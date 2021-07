Auf Initiative des norwegischen Beachhandball-Verbandes war bereits im April 2021 auf dem EHF-Kongress die Bekleidung für Frauen diskutiert worden.

Die damalige Entscheidung aller 50 EHF-Mitgliederverbände inklusive Norwegen lautete: Das Thema soll an die neu-gewählte Beachhandball-Kommission weitergegeben werden. Deren erste Sitzung findet allerdings erst im August 2021 statt. Dann sollen Vorschläge unterbreitet werden, "welche dann der Internationalen Handball-Föderation präsentiert werden".

Die EHF stellte in dem Statement klar, dass Regeländerungen an die IHF adressiert werden müssten. "Der norwegische Handballverband hat seit April 2021 keinen Antrag an die IHF gestellt, daher gelten die vorgesehenen Schritte."

Handball Shorts statt Bikinis: Mögliche Strafe für norwegische Beachhandballerinnen GESTERN AM 13:19

So spielen die norwegischen Beachhandballerinnen normalerweise. Gegen Spanien trugen sie Shorts Fotocredit: Getty Images

Die norwegische Mannschaft hatte am Sonntag in der Partie um die Bronzemedaille gegen Spanien (0:2) auf die durch den internationalen Verband IHF vorgeschriebenen Bikinis verzichtet und stattdessen Shorts getragen. Der norwegische Verband hatte daraufhin angekündigt, mögliche Strafen in Kauf zu nehmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Die neuen olympischen Sportarten im Check von Sigi Heinrich

(SID)

Handball statt Filzkugel: Zverev wirft Siebenmeter gegen PSG-Keeper

Handball IHF-Pläne: Beachhandball soll 2024 olympisch werden 18/05/2015 AM 11:18