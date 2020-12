Nach einem verrückten Königsklassen-Krimi mit Happy End blickte Filip Jicha seinen Spielern tief in die Augen - und dem Trainer des THW Kiel gefiel, was er sah. "Ich kam gerade in die Kabine und habe eine Mannschaft gesehen, die noch nicht satt ist", berichtete der angriffslustige THW-Coach im Anschluss an das 36:35 (29:29, 18:13) nach Verlängerung gegen das ungarische Topteam Veszprem HC.