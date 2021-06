Publiziert 12/06/2021 Am 15:21 GMT | Update 12/06/2021 Am 18:15 GMT

Der schwedische Nationalspieler Felix Claar war vor 700 Zuschauern mit acht Treffern der beste Schütze des Underdogs, der im Viertelfinale die SG Flensburg-Handewitt ausgeschaltet hatte. Aalborg kann sich nun früher als geplant mit dem Titel krönen - eigentlich wollte der Klub erst ab der nächsten Spielzeit zum Angriff ansetzen und hat dafür bereits die Superstars Aron Palmarsson und Mikkel Hansen (ab 2022) verpflichtet.

"Wir haben uns in dieses Spiel gearbeitet", sagte Kapitän Henrik Möllgaard bei "DAZN": "Als wir die Chance dann gerochen haben, haben wir sie ergriffen." Dem Debütanten war in der Anfangsphase die Nervosität anzumerken - Claar erzielte erst in der zehnten Minute das erste Tor für die Jütländer.

Aalborg, das zuvor jeden der vier Vergleiche gegen Paris verloren hatte, nutzte im zweiten Durchgang eine Schwächephase des Titelkandidaten und drehte zehn Minuten vor Ende erstmals die Partie. In einer hitzigen Schlussphase retteten die Dänen den knappen Vorsprung über die Zeit.

Mit je fünf Treffern waren der französische Rückraumspieler Dika Mem und der spanische Rechtsaußen Aleix Gomez beste Werfer für den neunmaligen Champion Barcelona, der seinen 60. Sieg im 60. Saisonspiel feierte. "Das Ergebnis sagt nichts aus, es war knapp. Am Ende standen wir sehr gut, das hat den Unterschied gemacht", erklärte Mem.

Nach der Finalniederlage im Dezember gegen den THW Kiel steht die Mannschaft des nach zwölf Jahren scheidenden Trainers Xavi Pascual erneut im Finale der Königsklasse.

